Vom Winde verweht : Sturm am Wochenende – ist der Straßenkarneval in Gefahr?

Es regnet wohl nicht nur Konfetti und Kamelle am Karnevalswochenende: Vor allem am Samstag soll es stürmisch und nass werden. Für die Umzüge am Rosenmontag sind die Aussichten besser.

Heftige Winde könnten dem diesjährigen Straßenkarneval gefährlich werden. „Eventuell muss sogar die eine oder andere Veranstaltung, vor allem am Samstag oder Sonntag, abgesagt werden“, hieß es am Donnerstag beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Schuld sind zwei Tiefdruckgebiete mit den Namen „Wiltrud“ und „Xanthippe“. Sie sorgen „kaum für winterliche, dafür aber zeitweise für windige Verhältnisse“, wie die Offenbacher Meteorologen berichteten.

Nach einem etwas ruhigeren Freitag finden am sogenannten Nelkensamstag in einigen Städten bereits große Karnevalsumzüge statt. Bei frühlingshaften 8 bis 13 Grad werden Regenschauer erwartet. „Dazu drohen vor allem in der Nordhälfte stürmische Böen oder Sturmböen - nicht die besten Voraussetzungen für die Veranstaltungen“, sagte Meteorologe Simon Trippler.

Kein Regen für Rosenmontag erwartet

Am Karnevalssonntag wird ebenfalls Regen erwartet, besonders in der Mitte Deutschlands kann er auch länger anhalten und kräftig ausfallen. Bei Höchsttemperaturen von 9 bis 15, im Süden sogar bei bis zu 18 Grad wird es immerhin nicht allzu kalt unterm Kostüm. Der Windschwerpunkt liegt eher im Süden, dort drohen örtlich auch schwere Sturmböen.

Am Rosenmontag, wenn die meisten Umzüge stattfinden, sieht es nach dem aktuellem Stand „für die Jecken gar nicht so schlecht aus“, wie der Wetterdienst berichtet: „Wenn etwas von oben kommt, werden es meist Kamelle oder andere von den Wagen geworfene Sachen sein und nur vereinzelt auch mal ein paar Regentropfen. Der Wind flaut größtenteils ab, so dass die Züge an diesem Tag vermutlich nicht gefährdet sind. Bei 9 bis 16 Grad wird es zudem mild und vielleicht strahlt hier und da die Sonne mit den Narren um die Wette.“

Zum Abschluss des Straßenkarnevals am sogenannten Veilchendienstag gibt es im Westen und Nordwesten einige Schauer, während es im Süden und Osten überwiegend trocken bleibt. Zwar wird es bei Höchsttemperaturen von 8 bis 16 Grad wieder etwas windiger, der Wind erreicht aber lange nicht die Stärke wie Donnerstag bis Sonntag.