Von lauer Frühlingsbrise keine Spur: Die beiden Tiefs „Hilmar“ und „Johannes“ bringen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an den kommenden Tagen viel Wind, zeitweise schauerartigen Regen und möglicherweise auch Blitz und Donner nach Deutschland. Zumindest am Freitag kann es bei Höchstwerten zwischen 10 und 20 Grad durchaus mild sein.

Höhepunkt der steifen Brise dürfte der Samstag werden. Dann erwarten die Meteorologen stürmische Böen oder Sturmböen mit Windstärke acht oder neun. Eine ganze Kette von Tiefdruckgebieten werde über das Land ziehen und wiederholte Schauer mit sich führen. Die Höchstwerte liegen dann nur noch zwischen 9 und 15 Grad.

Am Sonntag sinken die Temperaturen weiter auf maximal 6 bis 14 Grad. Immerhin lässt der Wind ein wenig nach, mit Regen muss aber weiterhin gerechnet werden. In der Nacht zum Montag ist dann bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auch Schneeregen möglich. Das könnte am Montagmorgen im Berufsverkehr auch Glättegefahr bedeuten.