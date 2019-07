Streusalz im Sommer : Hitze? In Holland wird gestreut!

Aktualisiert am

Hitze? In Holland wird gestreut!

Ein Bagger schaufelt in den Niederlanden Streusalz von einem Schiff auf einen Lastwagen. (Archiv-Bild) Bild: dpa

In den nächsten Tagen wird es so heiß, dass die Holländer Schäden an ihren Straßen befürchten. Um das zu verhindern, nutzen sie eine ungewöhnliche Methode.