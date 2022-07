Streit der Spielerfrauen : Rebekah Vardy unterliegt vor Gericht

Aktualisiert am

Die Frau des britischen Stürmers Jamie Vardy hat einen Prozess gegen ihre ehemalige Freundin Coleen Rooney krachend verloren. Vardy wurde schuldig gesprochen, private Details aus dem Leben der Rooneys an die Boulevardpresse durchgestochen zu haben.

Rebekah Vardy verlässt das Oberste Gericht in London am 19. Mai 2022. Bild: AP

Die britische Fußballerfrau Rebekah Vardy hat eine krachende Niederlage vor Gericht erlitten. Der High Court in London folgte am Freitag der Darstellung der Fußballerfrau Coleen Rooney und befand, dass „erhebliche Teile von Vardys Aussagen nicht glaubwürdig sind“, während Rooney „ehrliche und verlässliche Aussagen“ getätigt habe.

Vardy, Ehefrau des britischen Stürmers Jamie Vardy, hatte das Verleumdungsverfahren selbst angestoßen, nachdem sie von Rooney, der Frau des früheren National-Fußballspielers Wayne Rooney, 2019 dafür verantwortlich gemacht worden war, Informationen aus ihrem Privatleben an die Boulevardpresse weiterzugeben. Vor ihrer Beschuldigung hatte Rooney detektivische Fähigkeiten gezeigt. Um herauszufinden, wer die Informationen von ihrem privaten Instagram-Account durchsticht, fütterte sie ihn mit falschen Informationen und blockte alle Zugänge bis auf den ihrer ehemaligen Freundin Vardy. Der Unsinn gelangte schließlich in die britische Boulevardzeitung „The Sun“.

Die Richterin sah es als „wahrscheinlich“ an, dass Vardys damalige Agentin Caroline Watt die Informationen „direkt“ an die Zeitung „The Sun“ weitergegeben hatte. Gleichwohl zeige die Beweislage, dass Hardy eine „aktive Rolle“ darin gespielt habe. Die WhatsApp-Kommunikation zwischen Vardy und Watt sei „eher absichtlich als unabsichtlich“ verloren gegangen, urteilte die Richterin.

Mehr zum Thema 1/

Watt hatte behauptet, ihr Handy sei bei hohem Wellengang in der Nordsee über Bord gefallen. Vardy muss nun nicht nur die Gerichts- und die eigenen Anwaltskosten zahlen, sondern auch die Anwaltskosten Rooneys zu 70 Prozent übernehmen. Der Londoner Medienanwalt Jonathan Coad schätzte Vardys finanziellen Verlust am Freitag auf etwa drei Millionen Euro, sah ihren „desaströsen“ Reputationsverlust aber als die höhere Strafe an.