Neue ICE-Strecke : Die Schwäbische Alb ist nicht mehr im Weg

Aktualisiert am

Knapp zwei Minuten fährt der ICE durch den Albabstiegstunnel kurz vor Ulm, dann wird es plötzlich hell, und der Blick der Reisenden fällt auf den eingerüsteten Turm des Ulmer Münsters, den höchsten Kirchturm der Welt.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Die Techniker der Bahn machen in diesen Wochen die letzten Testfahrten auf der ICE-Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm. Am 11. Dezember wird die 60 Kilometer lange Strecke in den Fahrplan aufgenommen. Dann verringert sich die Fahrzeit von 56 auf 42 Minuten. Außerdem verkürzen sich die Reisezeiten auf den Strecken Merklingen–Ulm und Tübingen–Ulm spürbar. Reisende auf den ICE-Linien 11 (Berlin–München), 47 (Dortmund–München) und 60 (Stuttgart–München) profitieren bald vom Zweistunden-Takt, denn dank der neuen Strecke verkehren zwischen Stuttgart und München nun nicht mehr 70 Züge täglich, sondern 90.