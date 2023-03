Am 17. März. feiern die Iren den St. Patrick’s Day. Nicht nur in Irland, sondern weltweit finden Paraden statt und Irish Pubs haben ihren wohl umsatzstärksten Tag des Jahres. Das hat es mit dem Feiertag auf sich.

Grüne Kleidung, grünes Bier, sogar ein grüner Fluss in Chicago: Millionen Menschen feiern jedes Jahr ausgelassen den St. Patrick’s Day. Doch der Feiertag dient nicht nur als Ausrede, um mit Alkohol über die Stränge zu schlagen – für den irischen Nationalstolz spielt er eine wichtige Rolle.

Welche Bedeutung hat der St. Patrick’s Day?

Der 17. März ist der Todestag des Heiligen Patrick, dem Schutzpatron von Irland. Zumindest laut einer Geschichte. Einer anderen zufolge soll Patrick am 17. März in Irland „den kalten Stein aus dem Wasser“ gezogen und somit den Frühling eingeläutet haben. Fest steht, dass der Feiertag zu Ehren Patricks eingeführt wurde. Gesichertes Wissen über den Nationalheiligen gibt es allerdings kaum: Er war wohl im 5. Jahrhundert als Missionar in Irland tätig, ursprünglich stammte er aus Gallien. Laut Erzählungen missionierte er 30 Jahre lang in Irland und trug so zur maßgeblich zur Etablierung des Katholizismus bei. Die Kirche bot den katholischen Iren während Krisen im Land immer wieder Zuflucht, weshalb sie die Missionarsarbeit des Heiligen Patrick besonders hoch anrechnen.

Das dreiblättrige Kleeblatt als Zeichen der Iren

Um die Taten des Schutzheiligen ranken sich viele Legenden. So soll es in Irland vor seiner Ankunft ein massives Problem mit Schlangen gegeben haben, das er behob, indem er sie ins Meer vertrieb. Außerdem war es angeblich er, der das dreiblättrige Kleeblatt zum Zeichen der irischen Nation machte. Auch solch wohlwollende Legenden steigerten seine Beliebtheit im Land, wie das British Council auf seiner Website erläutert. Obwohl mittlerweile bekannt ist, dass Patrick wohl weder in Irland geboren wurde, noch wirklich Patrick hieß (er wurde als „Maewyn Succat“ geboren und nannte sich als Mönch später Patricius), ist diese Beliebtheit ungebrochen.

Überraschenderweise fand die erste Parade zum St. Patrick’s Day aber gar nicht in Irland statt, sondern 1737 in Boston. Veranstaltet wurde sie von irischen Soldaten, die für das englische Militär in Boston stationiert waren und sich wohl nach ihrer Heimat sehnten. In Irland wurde die erste Parade im Jahr 1903 gefeiert.

Wo der St. Patrick’s Day gefeiert wird

Der beste Ort zum Feiern ist selbstverständlich das Ursprungsland Irland. Für Dublin wird in diesem Jahr auf der Website von „Tourism Ireland“ die „größte Parade aller Zeiten“ zum St. Patrick’s Day angekündigt. Hier können Besucher mit traditionell irischer Musik mit Dudelsack und Blechflöte rechnen. Doch nicht nur in Irland, auch in vielen weiteren Ländern ist der Feiertag sehr populär. In San Francisco feiern ihn laut Angaben der offiziellen amerikanischen Tourismus-Website jährlich 100.000 Menschen.

Partys zum St. Patrick's Day in München und Frankfurt

In München fand bereits am 12. März ein Festtagsumzug zum St. Patrick’s Day mit über 1000 Teilnehmern statt. Auch in Frankfurt wird gefeiert: Im „o’reilly´s“ Irish Pub gibt es eine Veranstaltung unter dem Motto „Party Like yer Irish“. Außerdem wird in der Batschkapp am 23. März nachgefeiert, dort spielt die Folk-Rock-Band Fiddler´s Green ein Konzert mit irischen Liedern.

Ein gesetzlicher Feiertag ist das Datum in Deutschland jedoch nicht. Nur in Irland und Nordirland, Neufundland und einer kleinen karibischen Insel namens Montserrat, die früher eine irische Kolonie war, ist der Feiertag offiziell anerkannt.

Warum ist an St. Patrick’s Day alles grün?

Das erste, was vielen Menschen beim St. Patrick’s Day in den Sinn kommt, ist die Farbe Grün. Fast alle Feiernden tragen grüne Kleidungsstücke, die Stadt Chicago färbt sogar den Chicago River grün ein. Die Farbe hat eine wichtige Bedeutung für Irland, nicht zuletzt spielt der Spitzname „Emerald Isle“ (Smaragdeninsel) auf grüne Edelsteine an. Diese kommen in Irland jedoch gar nicht vor, stattdessen ist der Name ein Sinnbild für die riesigen Grünflächen des Landes. Auch die irische Flagge enthält die Nationalfarbe und in der irischen Folklore heißt es, grüne Kleidung solle dem Träger Unsichtbarkeit gegenüber böswilligen Kobolden verleihen.