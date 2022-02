Verkehrschaos in Lüdenscheid : „Die Autobahn hat alles kaputt gemacht“

Für einen kurzen Moment ist es fast still. Fünf, vielleicht zehn Sekunden. Dann wird die Ampel vorn an der Kreuzung grün, und das Dröhnen schwillt wieder an. Last­wagen für Lastwagen donnert an Taner Sürmelis Dönerbude vorbei. „Wie ein Erdbeben“, sagt er. Aus dem Donnern wird ein gleichmäßiges Rauschen, bis sich die Fahrzeuge vor seinem Laden stauen. Die andere Straßenseite verschwindet hinter einer Wand aus Containern und Planen.

Anna Schiller Volontärin. Folgen Ich folge

Die Motoren brummen, während sich die Lastwagen dicht hintereinander vorbeischieben. Sie verschwinden hinter der Kurve. Ruhe. Dann wird es schon wieder grün. Mit seiner Frau Hasret hat Sürmeli seine Bude 2019 eröffnet. Selbst während der Pandemie hätten sie mit ihrem Liefer­service noch Gewinn gemacht, sagt er. „Es ist immer gut gelaufen. Aber die Autobahn hat alles kaputt gemacht.“