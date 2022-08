Aktualisiert am

Künstlerin Arte Mapache : Kampagne für Frauen in Spanien wird zum Fiasko

Die spanische Gleichstellungsministerin wollte Frauen Mut machen, den Sommer unbeschwert am Strand zu genießen. Sie sollten zu ihrem Körper stehen, auch wenn er nicht perfekt ist. „Der Sommer ist für alle da“, steht auf dem Plakat der Kampagne, das fünf Frauen am Meer zeigt und das zu einem medialen Fiasko wurde. Die Frauen sind nicht normschlank, eine ist unrasiert, eine andere trägt kein Oberteil und hat eine vernarbte Brust nach einer Mastektomie. Das von der Künstlerin Arte Mapache entworfene Poster zeige „echte und unterschiedliche Frauen“, teilte das zuständige Institut mit, das damit „Stereotype“ und „ästhetische Gewalt gegen unsere Körper“ bekämpfen wollte.

Wem gehören die Körper der Frauen?

Genau dieser Vorwurf wird jetzt gegen das Gleichstellungsministerium erhoben, dem das Frauen-Institut unterstellt ist: Sie habe „vor Wut gezittert“, als Freunde sie darauf aufmerksam machten, schrieb das britische Model Sian Green-Lord auf Instagram. Nach einem Unfall war der Zweiunddreißigjährigen ein Bein amputiert worden. Ohne die Rechte dafür einzuholen, nutzte Arte Mapache ein im Internet veröffentlichtes Bild von ihr im Bikini als Vorbild für die liegende Frau auf dem Plakat (unser Bild) – statt ihrer Prothese malte sie ihr ein Bein, und sie hat nun Haare an den Beinen und unter der Achsel.

Inzwischen meldeten sich zwei weitere Britinnen, die sich auf dem Poster wiedererkannten. Zu ihnen zählt die grauhaarige Frau, der in Wirklichkeit beide Brüste abgenommen wurden. „Die spanische Regierung hat mein Bild ohne Erlaubnis verwendet“, beschwerte sich auch Nyome Nicholas-Williams, ein bekanntes Plus-Size-Model, auf Instagram. Das sei respektlos und zeige, dass Frauen ihre eigenen Körper noch immer nicht gehörten. Auch eine britische Fotografin beklagte sich darüber, dass ihre mit Copyright geschützten Aufnahmen ungefragt genutzt wurden. Das Frauen-Institut und das Ministerium entschuldigten sich inzwischen. Poster und Informationen über die Initiative sind mittlerweile von ihren Websites verschwunden. Arte Mapache bemüht sich nach eigenen Angaben nachträglich um die Rechte und will das Honorar in Höhe von 5000 Euro mit den Frauen teilen.