Knappheit wegen Energiekosten : Spanischer Sommer ohne Eiswürfel

Vor den Kühlregalen erfasst viele Spanier in diesen Tagen das kalte Grauen. In den Eiswürfelfächern herrscht in einem der heißesten Sommer seit Jahrzehnten Horror vacui: Sie sind leer. Und das ausgerechnet in der Urlaubszeit, die viele am Mittelmeer und am Atlantik verbringen.

Die Nachfrage für Eiswürfel hat sich verdreifacht. Gewöhnlich schleppen Familien Würfel tütenweise nach Hause, damit der Tinto de verano und der Gin Tonic eiskalt wird. Auch die Chiringuitos, also die für Spanien typischen Strandbars sowie Restaurants, haben zu kämpfen, denn der Nachschub ist ebenfalls ins Stocken geraten. Manche erhöhten schon ihre Preise, manchmal um mehr als 10 Cent für eine gekühlte Coca-Cola.

Hohe Gas- und Strompreise für Eisfabriken

Während die Politiker noch darüber streiten, die Klimaanlagen bei 27 Grad zu stoppen, bekommen die Spanier die Folgen der Energiekrise zu spüren, wenn sie einen Aperitif bestellen oder daheim einen Drink mixen. Wegen der dramatisch gestiegenen Preise für Gas und Strom hatten die Eisfabriken schon im Februar und März ihre Produktion gedrosselt und keine Vorräte angelegt. Sie hatten darauf gehofft, dass die Energie wieder billiger wird und sie dann den Rückstand aufholen können – doch dazu kam es nicht.

Gleichzeitig stiegen auch noch die Preise für Treibstoff und Plastik. Vor den meisten Supermärkten fahren ihre Kühlwagen deshalb seltener vor. Mindestens bis Ende August werde die Eiswürfelkrise wohl noch dauern, teilten die großen Ketten mit, die zugleich die Preise stark erhöhten. Zum letzten Mal war das 2015 während der großen Hitzewelle der Fall.

Wenn Lieferungen kommen, dürfen die Kunden manchmal nur noch einen Beutel kaufen. Auch die Gastronomie versucht, sich dort zu versorgen. Zeitweise war es zu Hamsterkäufen gekommen, und Einkäufer nahmen gleich ein Dutzend Tüten oder mehr mit. Das erinnerte an den Ausbruch der Pandemie. Im Frühjahr 2020 war auch in Spanien das Toilettenpapier knapp geworden. Aus Angst, dass es nicht reichen könnte, kauften die Menschen überstürzt die Läden leer.

In diesem Jahr gab es Engpässe beim Speiseöl und Mehl. Eigene Eiswürfelmaschinen haben nur wenige Lokale. Auch sie klagen über hohe Energiepreise und verwenden sie nur im Notfall und für kleinere Mengen. Inzwischen machen sich immer mehr Spanier selbst an die Arbeit. Überall erscheinen „Geheimtipps“. Entscheidend ist laut der Zeitung „ABC“, das verwendete Wasser vor dem Einfrieren zum Kochen zu bringen, bis auf 70 Grad abkühlen zu lassen und dann ins Gefrierfach zu geben – zum Beispiel in alten Eierschachteln. Am besten solle man Mineralwasser nehmen und den Würfeln 24 Stunden Zeit geben.