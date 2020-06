Wetter am Wochenende : Erste Sommergewitter und Starkregen ziehen über Deutschland

Schon am Samstag musste die Feuerwehr wegen starker Unwetter zu zahlreichen Einsätzen ausrücken – und auch am Sonntag muss man in weiten Teilen des Landes mit Sommergewittern rechnen.

In Hemmingen in Niedersachsen ziehen am Samstag dunkle Wolken auf. Bild: dpa

Die Menschen in Deutschland sollten sich am Wochenende bei schwülwarmen Temperaturen auf teils heftige Gewitter, Hagel und Sturmböen einstellen. Schon am Samstagmittag gab es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in einigen Landesteilen Gewitter und Starkregen.

Schwere Gewitter und Regenschauer lösten zahlreiche Feuerwehreinsätze aus: Alleine in Lübeck rückten die Einsatzkräfte nach heftigen Regenfällen in kurzer Zeit etwa 200 mal aus. Zwei Menschen verletzten sich im Stadtteil St. Jürgen bei einem Blitzeinschlag, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Blitz hatte ein Feuer in einem Schuppen neben einem Wohngebäude ausgelöst. Die beiden Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Einschlags in unmittelbarer Nähe.

Nahezu zeitgleich gab es in Lübeck ein weiteres Feuer im Stadtteil St. Gertrud. Rund 200 Feuerwehrleute waren in der Hansestadt am frühen Nachmittag insgesamt im Einsatz. Sie mussten sich auch um zahlreiche vollgelaufene Keller und Alarme aufgrund von ausgelösten Brandmeldeanlagen kümmern.

Das Unwetter zog am Samstag auch über weite Teile von Hamburg und Schleswig-Holstein in Richtung Ostsee. Die „Ostseezeitung“ berichtete auf ihrer Internetseite, dass Gewitter an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein zwischen Groß Sarau und Schönberg sowie zwischen dem Kreuz Wismar und der Raststätte Fuchsberg den Verkehr auf der Autobahn 20 zeitweilig zum Erliegen gebracht hätten. Stellenweise habe das Wasser 20 Zentimeter hoch auf der Fahrbahn gestanden.

Auch im angrenzenden Mecklenburg-Vorpommern war die Feuerwehr unermüdlich im Einsatz. Vor allem in Wismar gab es viele Einsätze, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Samstag sagte. Dort seien Keller und Tiefgaragen vollgelaufen.

Regenschauer und Gewitter sind am Samstag auch über Berlin gezogen. Zunächst wurden in der Hauptstadt jedoch keine größeren Schäden bekannt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte seien am Nachmittag zu einem überschwemmten Keller ausgerückt und vereinzelt wegen umgestürzter Bäume gerufen worden. Der DWD warnte allerdings davor, dass es in der Nacht zu extremen Gewittern kommen könne. Dabei könne stellenweise heftiger Starkregen mit mehr als 60 Litern pro Quadratmeter fallen, hieß es. Auch Sturmböen seien möglich. Am Sonntag soll sich das Wetter wieder beruhigen.

In Franken und Sachsen über die Mitte bis nach Niedersachsen sagt der DWD für Sonntag abermals Schauer voraus – und wieder teils kräftige Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und Hagel. Im Norden, Osten und Nordosten bleibt es länger sonnig und trocken. Weiter südwestlich von Südbayern und Baden-Württemberg bis zum Rheinland gibt es bei wechselnder bis starker Bewölkung regional Regen mit nur einzelnen Gewittern. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 21 und 25 Grad, im Osten bis 28 Grad, im Süden sowie an der See bei knapp 20 Grad.

In der Nacht zum Montag ist etwa vom Erzgebirge über die Mitte bis nach Niedersachsen und Westfalen weiter teils gewittriger Regen möglich. Die Temperaturen gehen auf 16 bis neun Grad zurück. Am Montag bleibt es vor allem in der Südwesthälfte wolkig mit einzelnen Schauern und kräftigen Gewittern.