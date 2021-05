Sommer in Sicht : Zum Wochenende wärmere Temperaturen in Deutschland

Vielleicht winkt am Wochenende endlich ein Aperol Spritz in der Sonne. Bild: dpa

Endlich wird das Wetter besser: Nach einem oder zwei letzten zähen Tagen steuern wir am Wochenende endlich Richtung Sommer. „Tief „Nathan“ erweist sich als so weise, den Damen Platz zu machen, so dass sich Hoch „Waltraud“ nach Deutschland traut“, erklärte Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch den lang ersehnten Umschwung.

Am Donnerstag muss man allerdings noch einen Tag das Schauerwetter ertragen, vor allem vom Norden bis in die Mitte des Landes. Die Höchsttemperaturen kommen nicht über 11 bis 16 Grad hinaus. Nur ganz im Süden traut sich die Sonne ab und zu hervor, dort kann es mit bis zu 18 Grad ein wenig wärmer sein.

Am Freitag vermiest „Nathan“ weiter dem Norden und Osten die Laune. Im Westen und Süden dagegen macht „Waltraud“ weitere Fortschritte. Am Wochenende hat sie dann endgültig die Oberhand, die Temperaturen steigen vielerorts auf 20 Grad oder knapp darüber. Das wird auch Zeit, denn am Dienstag beginnt offiziell der Sommer.