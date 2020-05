Aktualisiert am

Auswandern : So viele Deutsche lebten 2019 im europäischen Ausland

Rund 1,2 Millionen deutsche Staatsbürger hatten 2019 ihren Wohnsitz im europäischen Ausland. Die Schweiz war das beliebteste Auswanderungsziel der Deutsche, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Dort lebten 2019 rund 306.000 Deutsche – ein Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Gegenüber 2018 betrug der Zuwachs 0,5 Prozent beziehungsweise 1600 Personen. Auf Platz 2 folgte Österreich. In der Alpenrepublik hatten im vergangenen Jahr etwa 192.000 Deutsche ihren Wohnsitz. Dort ist der Anstieg stärker als in der Schweiz: Rund 5600 Deutsche kamen 2019 dazu. Der Wohnortwechsel wird in beiden Fällen durch die räumliche Nähe und die fehlende Sprachbarriere erleichtert.

Die drittgrößte Gruppe deutscher Staatsbürger lebte 2019 im Vereinigten Königreich – 142.000 an der Zahl. Der Trend für Großbritannien ist hingegen negativ. Fast jeder Zehnte hat das Vereinigte Königreich verlassen, was sich hauptsächlich durch den Austritt der Briten aus der Europäischen Union erklärt. Allerdings ist auch zu beachten, dass seit dem EU-Referendum im Jahr 2016 viele Deutsche die britische Staatsbürgerschaft erworben haben, allein 2018 rund 4800 Personen.

Seit mehreren Jahren ist die Zahl der Deutschen in Spanien leicht rückläufig. Bis 2012 war es das zweitbeliebteste Ziel nach der Schweiz, berichtete das Statistische Bundesamt. Mittlerweile liegt das Land am Mittelmeer, das vor allem unter deutschen Rentnern beliebt ist, auf Platz 4. Im Jahr 2019 lebten 138.000 Deutsche in Spanien.

Auf Platz fünf folgt Frankreich, danach kommen die Niederlande, Belgien und Italien. Die wenigsten Deutschen leben der Statistik zufolge in Lettland. 483 Deutsche hat es in das baltische Land verschlagen. Für Zypern und Malta lagen keine Daten vor.

180.000 Deutsche wandern jedes Jahr aus

Viele Deutsche ziehen aus beruflichen Gründen ins Ausland – und verdienen dort deutlich mehr. „Häufig geht es um den nächsten Karriereschritt“, sagte Andreas Ette vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung bei der Vorstellung erster Ergebnisse aus der Studie „German Emigration and Remigration Panel“ am Mittwoch in Berlin. Die meisten der 180.000 Menschen, die im Schnitt jährlich ins Ausland gehen, seien Akademiker (76 Prozent).

Aktuell leben fünf Prozent der Deutschen im Ausland. Im Vergleich zu anderen OECD-Staaten landet Deutschland auf dem dritten Platz – hinter Polen und Großbritannien. „Auswanderung ist eine Domäne der Hochqualifizierten“, hieß es. Von dem Umzug profitierten aber auch andere. Im Durchschnitt verdienten Vollzeitbeschäftigte innerhalb eines Jahres rund 1200 Euro mehr als in Deutschland. Das gelte auch kaufkraftbereinigt, sagten die Forscher. Zum Vergleich: Auch die Nettolöhne in Deutschland seien in den zwölf Monaten gestiegen, jedoch nur um durchschnittlich 87 Euro.