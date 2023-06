Aktualisiert am

Heftige Gewitter ziehen in den kommenden Tagen über Deutschland. Aber wie verhält man sich richtig, wenn man in ein Unwetter gerät?

Wie verhalte ich mich im Haus?

Zunächst sind Gebäude während eines Gewitters die sicherste Lösung. Die meisten Häuser haben heutzutage einen Blitzableiter und ein Blitzschutzsystem, welches Erdungsanlagen und Sicherungen beinhaltet. Trotzdem sollte man sich versichern, besonders wenn das Haus etwas älter ist, dass man diese Schutzanlagen hat. Auch sollte man sichergehen, dass die Wasserrohre aus Kunststoff und nicht aus Metall sind, weil sonst Strom durch die Rohre fließen könnte. Zudem sollte man es vermeiden, alte Schnurtelefone zu nutzen.

Welches Verhalten ist bei Gewitter im Wald richtig?

Vor einem Ausflug in den Wald sollte man sich unbedingt mithilfe des Wetterdienstes vergewissern, dass kein Gewitter aufzieht. Das Gerücht, dass man unter einem Baum sicher ist, ist ein Mythos. Blitze können von Baumstämmen auf Personen überspringen, und auch Äste und große Teile der Rinde können bei Blitzeinschlag abgesprengt und somit gefährlich für Personen werden. Stattdessen sollte man nach Schutzhütten und anderen Unterkünften Ausschau halten und sich nach Möglichkeit unterstellen. Andernfalls kann man auch Schutz in Senken finden, indem man sich so flach wie möglich macht.

Was ist, wenn ich mich auf einer freien Fläche befinde?

Im Prinzip gilt dasselbe wie im Wald: Sich so flach wie möglich zu machen und einen Unterschlupf suchen. Aber auch neben Strommästen ist man sicher. Ab einer Höhe von drei Metern funktionieren Strommaste als Blitzableiter.

Was muss Ich im Auto beachten?

In einem Auto mit Ganzmetallkarosserie ist man vollkommen sicher. Der Strom wird durch die Karosserie in die Erde geleitet, was für Passanten ungefährlich ist. Cabriolets und Wohnmobile bieten hingegen keinen Schutz. Gefahren entstehen deswegen meistens nur durch beschädigte Ampeln und geblendete und abgelenkte Fahrer. Auch Überflutungen, die infolge von Unwettern entstehen können, sind gefährlich für Autofahrer.

Was gilt in den Bergen?

Am wichtigsten ist in den Bergen, den Wetterdienst zu beachten. Bei Gewittern sollte man Bergtouren abbrechen und Gewitter im Tal abwarten. Falls Gewitter plötzlich auftreten, sollte man auf Wanderkarten die nächste Biwak-Schachtel identifizieren und dort das Gewitter überbrücken.

Und im Wasser?

Das Schwimmen während eines Gewitters ist lebensgefährlich. Sobald Anzeichen eines Gewittersturms auftreten, sollte man das Wasser verlassen. Auf einem Boot sollte man nach Möglichkeit unter Deck gehen.