Bild: AP

Kritik an Stil und Outfits

Ein bisschen vermisst Kim Kardashian ihren früheren Ehemann Kanye West, jetzt Ye, wohl doch. Nachdem der Rapper die Realitydarstellerin bis zur Trennung vor eineinhalb Jahren zu Stil und Outfit beraten hatte, fühlt sie sich modisch unsicher. „Ich habe Panikattacken und frage mich, was ich anziehen soll“, gab die Einundvierzigjährige jetzt in der Serie „The Kardashians“ zu. Ye soll sich derweil mit Kritik an ihren Outfits nicht zurückhalten. Das braune Kleid, das sie bei einer Preisverleihung des „Wall Street Journal“ Anfang November trug, habe er mit dem Kleid einer Comicfigur verglichen. „Er zeigte mir ein Bild, auf dem Marge Simpson etwas Ähnliches trug“, erinnerte sich Kardashian. Bei der Gelegenheit habe Ye der Mutter seiner vier Kinder auch prophezeit, dass ihre Karriere vorbei sei. Die Kalifornierin hatte sich Anfang 2021 nach neun gemeinsamen Jahren von dem Rapper („Stronger“) getrennt. Wie Ye die Fans und Kardashian in sozialen Medien wissen ließ, möchte er die Beziehung aber retten – trotz der Liaison der Realitydarstellerin mit dem Comedian Pete Davidson. (ceh.)