James Bond wird niemals von einer Frau gespielt, hat Bond-Produzentin Barbara Broccoli noch im vergangenen Jahr gegenüber dem britischen Guardian gesagt. Um so überraschender ist nun ein Gerücht um den 25. Bond-Film, der derzeit in Großbritannien und Italien gedreht wird. Zu Beginn des Films soll es eine Szene geben, in der Geheimdienst-Chef „M“ sagt: „Treten Sie ein, 007“, woraufhin eine junge schwarze Agentin erscheint, die nach Bonds Pensionierung die Nummer des berühmten Filmspions bekommen hat. James Bond soll jedoch männlich bleiben und zum fünften Mal von Daniel Craig verkörpert werden. So berichtet es zumindest die britische Daily Mail unter Berufung auf einen gutinformierten Insider. Die Rolle der 007-Agentin soll Lashana Lynch spielen. Die 31 Jahre alte Britin war zuletzt als Kampfpilotin in „Captain Marvel“ zu sehen. Ob das Gerücht wahr ist, wird sich im kommenden April zeigen, wenn der Film Premiere feiert. Verwundern würde es allerdings nicht, immerhin überarbeitete die Autorin Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag“, “Killing Eve“) Anfang des Jahres nach mehreren Wechseln in der Regie noch einmal das komplette Drehbuch, um die Figuren glaubwürdiger zu machen und, wie sie selbst sagte, mehr „feministischen Humor“ einzustreuen. (marw.)