Bild: AP

„Die Ehe soll für uns kein Gefängnis sein“

Will Smith hält nichts von Monogamie. Wie der Hollywoodstar jetzt in einem Interview mit der Zeitschrift GQ sagte, entschlossen sich er und Ehefrau Jada Pinkett Smith zu einer offenen Beziehung, nachdem die Partnerschaft vor einigen Jahren in eine Krise geraten war. „Wir haben uns gegenseitig Vertrauen und Freiheit geschenkt. Die Ehe soll für uns kein Gefängnis sein“, sagte der Schauspieler („Emancipation“). Smith gestand auch, jahrelang von einem eigenen Harem geträumt zu haben. Mit einer Therapeutin habe er damals schon eine Liste seiner Favoritinnen, unter ihnen Oscar-Preisträgerin Halle Berry und Primaballerina Misty Copeland, erstellt. „Irgendwann ging mir aber auf, dass die Idee entsetzlich ist“, gestand der Dreiundfünfzigjähre, der seit 1997 mit Pinkett Smith verheiratet ist. Die Schauspielerin („Angel Has Fallen“) und Moderatorin hatte bereits im vergangenen Jahr Gerüchte über eine offene Partnerschaft geschürt, als sie in ihrer Sendung Red Table Talk von der Liaison mit dem Musiker August Alsina, einem Freund ihres Sohnes Jaden Smith, erzählte. (ceh.)