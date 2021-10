Bild: REUTERS

„In unserer Familie gibt es keine Almosen“

Bei Madonna aufzuwachsen scheint nicht ganz leicht. Wie Lourdes Leon, ihre Tochter aus der Beziehung mit dem Fitnesstrainer Carlos Leon, jetzt verriet, habe die Sängerin sie „ihr Leben lang kontrolliert“. Nach dem Abschluss der High School entschloss sich die heute Fünfundzwanzigjährige daher, unabhängig von ihrer Mutter zu leben. Dass Leon, die als Model arbeitet, aus eigener Tasche für Universität, Wohnung und Lebensunterhalt aufkam, sei selbstverständlich gewesen. „In unserer Familie gibt es keine Almosen“, sagte sie der Zeitschrift Interview. Madonna erzog ihre Kinder angeblich bewusst zur Unabhängigkeit, um den Nachwuchs nicht wie andere prominente Eltern zu stark zu verwöhnen. Neben Tochter Lourdes hat Madonna weitere fünf Kinder. Ihr 21 Jahre alter Sohn Rocco verbrachte die vergangenen Jahre bei seinem Vater, dem Regisseur Guy Ritchie, in England. Mit ihren Adoptivkindern David Banda, Mercy, Stella und Esther pendelt die 63 Jahre alte Sängerin („Vogue“) weiterhin zwischen Los Angeles und New York. Leon, die an der University of Michigan studierte, wohnt derweil in Bushwick, einem eher schlichten Viertel in Brooklyn. (ceh.)