Bei einem Auftritt in Las Vegas spielt der Popstar auf den Trend an, bei Konzerten Gegenstände in Richtung Bühne zu werfen. Die Sängerin Bebe Rexha musste sogar ins Krankenhaus.

Mit einer T-Shirt-Kanone hat Adele aggressiven Fans den Kampf angesagt. „Ist Euch aufgefallen, dass die Leute in Amerika die Etikette bei Veranstaltungen vergessen und Zeug auf die Bühnen werfen?“, fragte die Sängerin vor einigen Tagen bei einem Auftritt in Las Vegas, während sie das Gerät auf das Publikum richtete.

„Wagt es nicht, mich zu bewerfen!“, machte die Britin den Besuchern des Dauerengagements „Weekends With Adele“ klar. Adele spielte auf den Trend an, bei Konzerten Gegenstände in Richtung Bühne zu werfen.

Vor knapp drei Wochen war Bebe Rexha bei einem Auftritt in New York so heftig von einem Mobiltelefon getroffen worden, dass sie ins Krankenhaus kam. Eine Woche später warf ein Fan während eines Auftritts der Sängerin Pink in London eine Plastiktüte mit der Asche seiner Mutter auf die Bühne.

Mehr zum Thema 1/

Vor einigen Tagen traf es Kelsea Ballerini. Als die Country-Musikerin in Idaho von einem Armband getroffen wurde, verließ sie für einige Minuten die Bühne. „Werft bitte nichts. Ich möchte, dass meine Shows für alle sicher sind“, bat Ballerini anschließend im Vergleich zu Adele eher zurückhaltend.