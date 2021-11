Bild: NDR/Verena Reinke

Aus der Kurve geschmissen

Die ARD-Korres­pondentin Annette Dittert will auch künftig bei Live-Schalten nicht mit einem Teleprompter arbeiten – obwohl der ihr am Sonntag in der 20-Uhr-Tagesschau sehr geholfen hätte. „Es geht um viel, denn ...“, begann sie ihre Einschätzung zum Welt­klima­gipfel in Glasgow, dann brach sie ab, griff nach ihrem Handy – und schließlich noch nach ihrer Brille. „Es tut mir leid“, sagte sie, bevor sie souverän zu Ende moderierte. Was war passiert? „Ich hatte eine krasse Tonstörung auf dem Ohr, das hat mich aus der Kurve geschmissen“, sagte Dittert am Montag. Deswegen habe sie kurz auf ihre Stichpunkte auf dem Handy blicken wollen. „Das war aber so klein, dass ich das ohne Brille nicht lesen konnte. So wurde das eine größere Ablenkung. Aber das passiert, live ist live.“ Es habe sie gerührt, wie viele Zuschauer ihr danach nette Nachrichten geschrieben hätten. Viele hätten es sympathisch gefunden, dass selbst in der Tagesschau nicht immer alles perfekt gelinge. „Wir sind auch nur Menschen und keine Roboter“, sagte Dittert. Die Frage, ob sie künftig mit Teleprompter arbeiten werde, beantwortete sie deutlich: „Nein, auf keinen Fall.“ (sede.)