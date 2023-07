Obwohl Goldie Hawn und Kurt Russell seit 40 Jahren ein Paar sind und ein gemeinsames Kind, Wyatt Russell, haben, wollte das Hollywoodpaar nie heiraten. In einem Interview, das die 77-Jährige („Der Tod steht ihr gut“, „Schütze Benjamin“) am Donnerstag CNN gab, verriet sie, was die Gründe dafür sind.

Sowohl sie als auch ihr 72 Jahre alter Partner seien bereits verheiratet gewesen: Hawn sogar gleich zweimal, zuerst mit dem Schauspieler Gus Trikonis und dann mit dem Musiker Bill Hudson, mit dem sie die Kinder Oliver und Kate hat. Russell („Death Proof“, „Das Ding“) war mit der Schauspielerin Season Hubley liiert, eine Ehe aus der Sohn Boston Russell hervorging.

„Wenn es nicht klappt, wird die Scheidung zum großen Geschäft“

Die Scheidungsprozesse seien für beide jeweils sehr kräftezehrend gewesen. „Wenn es nicht klappt, wird die Scheidung zum großen Geschäft“, sagte Hawn. „Einer muss immer etwas besitzen, das ist unschön. Man muss sich eigentlich mal umsehen und fragen: Gibt es Scheidungen, die irgendjemandem Spaß machen? Wie viele Scheidungen gibt es tatsächlich, die kein Geld kosten? Bei wie vielen Scheidungen hasst man die Person noch mehr als vorher? Wie viele Scheidungen haben den Kindern geschadet?“ Sie findet daher, dass man am besten gar nicht erst heiraten sollte. Die bessere Frage laute, so Hawn: „Warum sollten wir heiraten?“

Mehr zum Thema 1/

Der Schauspielerin gefiel zudem der Gedanke, sich jeden Tag für jemanden zu entscheiden: „Ich möchte morgens aufwachen und mich jeden Tag dafür entscheiden, dass ich hier mit der Person sein will“, sagte sie. Auch wenn man vier Jahrzehnte zusammen sei, könnte sich die Situation schließlich ändern. „Ich denke, dass es wichtig ist, unabhängig zu bleiben und unabhängig zu denken.“ So könne man bei sich bleiben und dieses Gefühl auch behalten.