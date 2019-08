© Picture-Alliance

Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (38) werden getrennt – zumindest im Wachsfiguren-Kabinett in London. Die ehemalige Schauspielerin („Suits“) soll in die Nähe der Nachbildungen des Prominenten-Paares Victoria und David Beckham sowie der Schauspieler Priyanka Chopra und Tom Hardy gestellt werden. Sie alle zählten auch zu Meghans Hochzeitsgästen. Harrys Wachsfigur wird zu den anderen Royals bei Madame Tussauds gruppiert. „Meghan entwickelt weiter ihre eigene moderne Einstellung zum Leben als Royal und wir möchten ihren unabhängigen Prominentenstatus widerspiegeln“, sagte am Dienstag der Geschäftsführer der Einrichtung, Steve Davies. Die Trennung müsse aber nicht für immer sein. Harry und Meghan hatten im Mai 2018 geheiratet und wurden ein Jahr später Eltern des kleinen Archie Harrison Mountbatten-Windsor. (dpa)