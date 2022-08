Neues von den Promis : Vitali und Natalia Klitschko trennen sich

Vitali Klitschko und seine Frau Natalia lassen sich scheiden. „Wir haben gemeinsam die Scheidung ein­gereicht, weil wir bereits seit Jahren getrennt leben und das jetzt offiziell machen wollen“, sagte der 51 Jahre alte Kiewer Bürgermeister der Zeitung „Bild“. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu­einander und respektieren uns, aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten.“

Das ehema­lige Model, das ebenfalls aus der Ukraine stammt, hatte den Boxer und heutigen Bürgermeister 1996 geheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder, Yegor (ge­boren 2000), Elizabeth (2002) und Max (2005), der nach der deutschen Boxlegende Max Schmeling benannt ist.

„Es ist für mich, als gäbe es da zwei unterschiedliche Menschen. Der eine kämpft da, ein globaler Held. Und dann ist er natürlich auch einfach Teil unserer Familie“, hatte die Achtundvierzigjährige, die in Hamburg lebt, im April der F.A.Z. gesagt, wenige Wochen nach Beginn des russischen An­griffskriegs gegen die Ukraine. „Aber so ist das schon lange“, sagte sie. „Draußen war er der Boxer, der Politiker, der Held. Und zu Hause dann Familienvater. Aber es ist schon unglaublich, was er da gerade leistet, wie so viele andere.“

Natalia Klitschko selbst engagiert sich von Hamburg aus für die Initiative „We are all Ukrainians 2022“ der Klitschko-Stiftung.