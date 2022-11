Verwählt : Thomas Huber statt Thomas Huber

Aktualisiert am

Unser Korrespondent wollte den sozialpolitischen Sprecher der CSU-Landtagsfraktion zum Bürgergeld befragen. Doch am Telefon nahm ein anderer Thomas Huber ab.

Anfang der Woche bat die Politikredaktion um Zulieferungen zum Thema „Die Union und das Bürgergeld“. Wen fragt man da als Bayern-Korrespondent am besten? Richtig, den sozialpolitischen Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, Thomas Huber. Dass wir uns dessen Handynummer erst noch besorgen mussten, ist sicher kein Zeichen guten Vernetztseins, dass es gelang, aber dann doch irgendwie. Wir speicherten also die Nummer ein, um wenig später Thomas Huber, mit dem wir leider noch nie gesprochen hatten, anzurufen.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Huber, aus dem Kreis Ebersberg stammend, ging ran und sagte auf Bairisch: „Grias di, wia geht’s da?“ Nun ist Jovialität gerade bei der CSU nichts Ungewöhnliches, Dialekt auch nicht, außerdem war Huber vorgewarnt worden – aber gleich so an den Reporter rangehen?

Wir brachten unser Anliegen vor: Bürgergeld. Ruhe am anderen Ende der Leitung. Sodann begann Huber in einer Weise um Worte zu ringen, dass man dachte: Könnte bei einem sozialpolitischen Sprecher einen Tick flüssiger kommen. Plötzlich dämmerte es uns und unserem Gesprächspartner: Am Apparat war ein falscher Thomas Huber, beziehungsweise ein ziemlich echter: der von den Huberbuam, den Kletterkönigen aus Berchtesgaden, mit denen wir vor Jahren ein Interview gemacht hatten.

Bergsteiger Huber dachte, wir wollten ihn zu seiner im Dezember erscheinenden Autobiographie „In den Bergen ist Freiheit. Ein wildes Leben“ befragen. War nicht so. Aber war schön, mal wieder mit ihm geplaudert zu haben. Tenor: Der größte Feind des Menschen ist der Mensch. Die Natur kann gut ohne uns, wir aber nicht ohne sie. In den Bergen besteht man nur, wenn man auf sie hört.

Das Gespräch mit dem anderen Thomas Huber kam dann auch noch zustande. Er hatte einiges zur Sozialpolitik zu sagen – und erzählte, dass man ihn schon mehrfach mit dem Bergsteiger verwechselt habe und auch mal den Bergsteiger mit ihm, wobei er natürlich der weniger prominente der Huber Thomasse sei. Er selbst gehe auch gern in die Berge (sehr gerne auch bald mal mit Thomas Huber!), und auch er werde in seiner Heimat „Huberbua“ genannt– der andere sei sein Bruder Herbert, ein Optikermeister.