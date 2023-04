Schauspieler Arnold Schwarzenegger hat wohl voreilig zur Schaufel gegriffen. Ein Video, an dem der frühere kalifornische Gouverneur seine mehr als fünf Millionen Twitter-Anhänger in dieser Woche teilhaben ließ, zeigte ihn beim Asphaltieren eines vermeintlichen Schlaglochs in der Nähe seines Anwesens in Los Angeles. Wie der 75 Jahre alte Schauspieler („Terminator“) sagte, hatte die Stadt Los Angeles seine Beschwerden über das Schlagloch zuvor wochenlang ignoriert.

Daraufhin meldete sich der Gasversorger SoCal Gas im Stadtteil Brentwood zu Wort: Denn der ehemalige Actionheld reparierte durch seine Eigeninitiative keine marode Straße – sondern verschloss einen Schacht, den das Unternehmen für neue Rohre gegraben hatte. „Das war kein Schlagloch“, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Bereits im Januar hätte man mit den Arbeiten begonnen, habe sie jedoch wegen der Stürme, die Kalifornien in den letzten Monaten heimgesucht hatten, nicht rechtzeitig fertigstellen können.

Zumindest vorerst gefestigt

Das Versorgungsunternehmen erklärte zudem, dass Schwarzeneggers Pflasterung nicht ordnungsgemäß sei: Bei der Straße handele es sich nämlich nicht um eine Asphaltstraße, sondern um eine Betonstraße – sein Straßenpflaster sei daher keine dauerhafte Lösung.

Man habe nun Mitarbeiter dorthin geschickt, die das provisorische Pflaster mit Verdichtungsmaschinen planierten, sodass die Straße zumindest vorerst gefestigt sei. Zumindest setzte Schwarzeneggers Aktion das Unternehmen nun unter Druck: Bis Ende der Woche wolle man die Straße vollends ausbessern.