Vor wenigen Tagen hatte Lindsay Lohan auf Instagram noch hochschwanger Werbung für Kinderzimmer gemacht. Nun ist die US-Schauspielerin ist Mutter geworden. Die 37 Jahre alte Lohan habe einen „wunderschönen, gesunden Sohn namens Luai“ geboren, berichteten US-Medien am Montag unter Berufung auf einen Sprecher der Schauspielerin und ihres Ehemanns, dem Bankier Bader Shammas. „Die Familie ist überglücklich verliebt.“ Das Paar, das seit rund einem Jahr verheiratet ist und in Dubai lebt, hatte die Schwangerschaft im März bekannt gegeben. Damals hatte Lohan einen Baby-Body mit der Aufschrift „coming soon“ gepostet.

Der arabische Name Luai steht für die Eigenschaften couragiert, tapfer, mutig und kräftig.

Lohan („Girls Club – Vorsicht bissig!“) war zuletzt in der Netflix-Komödie „Falling for Christmas“ (2022) zu sehen. Zuvor hatte sie über mehrere Jahre hinweg nur kleinere Auftritte oder Rollen in Billigproduktionen, wie 2019 in dem Horror-Thriller „Among the Shadows“. Bekannt wurde die Schauspielerin durch Hit-Komödien wie „Freaky Friday“ und „Herbie Fully Loaded“.

Bevor sie nach Dubai umzog, hatte sie in Hollywood immer wieder auch für Aufsehen gesorgt: Alkoholfahrten, Diebstähle und Verstöße gegen Bewährungsauflagen brachten ihr damals einen Gefängnisaufenthalt, eine elektronische Fußfessel und Sozialstunden im Leichenschauhaus von Los Angeles ein.

Im März war Lohan ins Visier der amerikanischen Börsenaufsicht geraten: Die Schauspielerin soll für Kryptowährungen geworben haben – ohne offen zu legen, dafür bezahlt worden zu sein.