Trauer in der Comedy-Szene : US-Komiker Teddy Ray stirbt im Alter von 32 Jahren

Der US-Komiker Teddy Ray ist im Alter von 32 Jahren verstorben. Das hat der TV-Sender Comedy Central in einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung bestätigt. „Teddy Ray war ein witziger und beliebter Künstler. Er wird von der gesamten Comedy-Gemeinde sehr vermisst werden“, heißt es darin.

Wie die Zeitung Los Angeles Times berichtet, seien Beamte des zuständigen Sheriffs von Riverside County am Freitag gegen 10 Uhr zum Privathaus von Teddy Ray gerufen worden, der in Rancho Mirage im US-Bundesstaat Kalifornien lebte. Dort hätten sie nur den Tod des Komikers feststellen können. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Laut Los Angeles Times hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet.

Teddy Ray, der mit bürgerlichem Namen Theodore Brown heißt, wurde in Los Angeles geboren. Bekannt geworden ist er durch soziale Netzwerke, in den vergangenen Jahren trat er immer öfter im Fernsehen auf. In der HBO-Sendung „Pause with Sam Jay“ war er ein beliebter Sidekick. Auf Instagram feierten seine Follower ihn für seinen Humor. Mehrere erfolgreiche Internet-Memes basierten auf seinem Konterfei.