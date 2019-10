© AFP

„Er war immer für uns da!“

Sean Spicer hat prominente Unterstützung für seinen Auftritt bei „Dancing With The Stars“ bekommen. Der amerikanische Präsident Donald Trump rief die Zuschauer der Tanzshow am Montag bei Twitter dazu auf, für den „good guy“ Spicer zu stimmen. „Er war immer für uns da!“ Spicer war von Januar bis Juli 2017 Pressesprecher des Weißen Hauses, ehe er nach einer Meinungsverschiedenheit mit Trump zurücktrat. In der 28. Staffel des amerikanischen Originals von „Let’s Dance“ erhielt Spicer zwar eher schlechte Bewertungen von der Jury, dafür aber umso mehr Stimmen von den Zuschauern. (F.A.Z.)