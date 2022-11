3,5 Milliarden Klicks : Tournee von Taylor Swift lässt Ticketshop zusammenbrechen

Begehrt: Taylor Swift bei einem Auftritt in New York 2019 Bild: dpa

Taylor Swifts Popularität hat die Technik überfordert. Die amerikanische Vertriebsgesellschaft Ticketmaster Entertainment musste am Donnerstag den Vorverkauf für Karten zu Swifts Tour „The Eras“ unterbrechen, weil das Onlineportal wegen des großen Andrangs immer wieder lahmgelegt wurde.

Fans berichteten von Tickets, die plötzlich aus dem Warenkorb verschwanden. Ticketmaster verwies derweil auf Bot-Angriffe und unerwartet viele Anhänger der Sängerin, die auch ohne verlangte Registrierung Karten kaufen wollten.

Laut dem Unternehmen hatten sich 3,5 Millionen Interessenten vorab registrieren oder zumindest auf die Warteliste setzen lassen. Die Website habe aber etwa 3,5 Milliarden Klicks gezählt, vier Mal mehr als bei jeder anderen Veranstaltung seit Ticketmasters Gründung im Jahr 1976.

„The Eras“, Swifts erste Tour seit dem Jahr 2018, beginnt Mitte März mit dem Auftritt der Sängerin in Glendale im Bundesstaat Arizona. Das letzte Konzert in Amerika ist für Anfang August im kalifornischen Inglewood geplant. Wann die 32 Jahre alte Grammy-Preisträgerin, die mit Titeln wie „Cardigan“, Shake It Off“ und „Anti-Hero“ seit Jahren zu den erfolgreichsten Musikern der Vereinigten Staaten gehört, in Europa und Asien singt, ist noch offen.