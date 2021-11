Bild: Reuters

Keine 28 Millionen für zwölf Minuten

Tom Hanks zählt offenbar nicht zu den Himmelsstürmern in Hollywood. Der Oscar-Preisträger verriet dem Moderator Jimmy Kimmel, ein Angebot ausgeschlagen zu haben, mit Jeff Bezos‘ Raumfahrtunternehmen Blue Origin ins All zu fliegen. Der Amazon-Gründer habe ihm einen Platz für die zweite Exkursion der Raumkapsel New Shepard angeboten. Das Abenteuer sei Hanks aber zu teuer gewesen. „Für so etwas zahle ich nicht 28 Millionen Dollar, zumal ich den 12 Minuten langen Flug ins All einfach simulieren kann“, sagte der Schauspieler und Filmemacher am Mittwoch. Dabei verdrehte er die Augen und schüttelte sich auf dem Sofa: „Das macht man vier Minuten lang. Danach schwebt man, lockert den Sicherheitsgurt und sagt ,Das ist phantastisch‘“, fasste der 65 Jahre alte Kalifornier den Flug ins All zusammen. Wie Hanks auch verriet, sei William Shatner, bekannt als Captain James T. Kirk der Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“, nur Bezos‘ zweite Wahl gewesen. Der Milliardär habe dem Schauspieler den Platz in der New Shepard erst angeboten, als Hanks das Angebot ausschlug. Zumindest soll Shatner am 13. Oktober kostenlos ins All geflogen sein. (ceh.)