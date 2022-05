Bild: AFP

Nächster Stunt an Bord der ISS

Limousine können viele, Hubschrauber nur wenige: Bei der Premiere des Actionfilms „Top Gun 2: Maverick“ saß Tom Cruise am Mittwoch nicht nur selbst am Steuerknüppel, sondern landete den Drehflügler auch noch auf einem Flugzeugträger. Nach der Landung auf der USS Midway vor der Küste des südkalifornischen San Diego stieg der Hollywood-Star im dunklen Dreiteiler aus dem Hubschrauber, um über den roten Teppich zu laufen. Cruise, der sich vor fast 30 Jahren als Hubschrauberpilot ausbilden ließ, ist bekannt für waghalsige Stunts. Für die Actionsaga „Mission: Impossible“ verzichtete der Neunundfünfzigjährige wiederholt auf ein Double und hängte sich selbst an Züge oder Flugzeuge. Cruise, der bei „Top Gun 2: Maverick“ die Hauptrolle übernahm und den Film auch mitproduzierte, plant bereits den nächsten Stunt an Bord einer Raumfähre, die ihn für Dreharbeiten zur Internationalen Raumstation (ISS) bringt. Joseph Kosinskis „Top Gun 2“, in dem der Schauspieler wieder als Testpilot Pete „Maverick“ Mitchell zu sehen ist, kommt Ende Mai ins Kino. (ceh.)