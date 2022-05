Bild: AP

Nur als Passagier ins Cockpit

Zur Internationalen Raumstation (ISS) darf er fliegen, ein Kampfflugzeug aber nicht. Tom Cruise, verriet der Produzent Jerry Bruckheimer jetzt, hat bei den Dreharbeiten zu dem Actionfilm „Top Gun: Maverick“ nicht selbst am Steuerknüppel der F-18 Super Hornet gesessen. Cruise habe zwar einen Antrag gestellt, fliegen zu dürfen. Die United States Navy lehnte aber ab, einem Zivilisten den mehr als 70 Millionen Dollar teuren Flieger anzuvertrauen. Der Neunundfünfzigjährige durfte daher nur als Passagier ins Cockpit. Wie seine Schauspielkollegen Miles Teller und Monica Barbaro musste Cruise dennoch einen Kursus für Überlebenstraining in der Luftfahrt belegen. Der Golden-Globe-Preisträger, der bei Dreharbeiten in der Regel auf Stuntdoubles verzichtet, gilt als erfahrener Pilot. Für „Top Gun: Maverick“, die Fortsetzung des Actionfilms „Top Gun“ aus dem Jahr 1986, flog Cruise verschiedene Militärmaschinen wie eine P-51 Mustang. Bei der Premiere vor zwei Wochen landete der Schauspieler, der mit der amerikanischen Raumfahrtbehörde (NASA) für das kommende Jahr Dreharbeiten auf der Internationalen Raumstation plant, mit einem Hubschrauber auf einem Flugzeugträger. (ceh.)