Der frühere Quarterback und das Model verbrachten einige Nächte zusammen in einem Londoner Hotel. Die Ehe von Brady mit Gisele Bündchen war im Winter nach 16 Jahren in die Brüche gegangen.

Tom Brady im Januar in Los Angeles Bild: dpa

Gisele Bündchen? Ist längst Vergangenheit. Knapp neun Monate nach der Scheidung von dem brasilianischen Model ist Tom Brady wieder schwer verliebt. Mit Irina Shayk, wie Bündchen ein Model, verbrachte der frühere Quarterback jetzt einige Nächte in einem Londoner Hotel.

In den vergangenen Wochen waren der 46-Jährige und die frühere Lebensgefährtin des Schauspielers Bradley Cooper schon bei gemeinsamen Abendessen in Los Angeles und New York aufgefallen. Wie Freunde amerikanischen Medien berichteten, schätzt Brady die Energie und den Humor der 37-Jährigen. Nach dem Ende der Beziehung mit Bündchen, mit der der frühere Footballspieler 16 Jahre lang das Leben teilte, hoffe er auf eine neue, dauerhafte Verbindung.

Bradys Ehe war im vergangenen Jahr abrupt in die Brüche gegangen, als er nach dem Abschied von der National Football League (NFL) unerwartet seine Rückkehr zu den Tampa Bay Buccaneers bekanntgab. Anfang Februar reichte er zum zweiten Mal die Kündigung ein.

Bradys frühere Ehefrau Bündchen pendelt derweil mit den gemeinsamen Kindern Benjamin und Vivian zwischen Miami (Florida) und Costa Rica.