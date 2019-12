© Twitter/@GretaThunberg/Screenshot

„In überfüllten Zügen durch Deutschland“

Nach monatelangem Reisen ist die Klimaaktivistin Greta Thunberg auf dem Heimweg „in überfüllten Zügen durch Deutschland“ gereist, wie sie auf Twitter schrieb. Dazu stellte die 16 Jahre alte Schwedin am Samstagabend ein Foto, das sie mit viel Gepäck auf dem Boden eines ICE zeigt. Die Deutsche Bahn schrieb auf Twitter zunächst: „Wir wünschen #Greta eine gute Heimfahrt. Und arbeiten weiter hart an mehr Zügen, Verbindungen und Sitzplätzen.“ Am Sonntagmittag veröffentlichte die Bahn zwei weitere Tweets: „Liebe #Greta, danke, dass Du uns Eisenbahner im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt! Wir haben uns gefreut, dass Du am Samstag mit uns im ICE 74 unterwegs warst. Und das mit 100 Prozent Ökostrom. Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist.“ Der ICE 74 fährt täglich von Zürich bis nach Kiel. Am Sonntagnachmittag teilte die Bahn mit, dass Thunberg von Frankfurt nach Hamburg gereist sei – und zwischen Kassel und Hamburg in der Ersten Klasse gesessen habe. Thunberg schrieb auf Twitter: „Unser Zug aus Basel wurde aus dem Verkehr gezogen. Also setzten wir uns in zwei verschiedenen Zügen auf den Boden. Nach Göttingen bekam ich einen Sitzplatz.“ Göttingen ist auf der Strecke der nächste Halt nach Kassel-Wilhelmshöhe. Thunberg stellte klar, dass sie nie gesagt habe, dass es für sie ein Problem gewesen sei, auf dem Boden zu sitzen: „Überfüllte Züge sind ein gutes Zeichen, weil die Nachfrage nach Zugreisen hoch ist!“ (dpa/sede.)