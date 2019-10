© ddp

„Eine Baggerwette brauche ich“

Showmaster Thomas Gottschalk (69) sucht Wettkandidaten für die vom ZDF geplante einmalige Neuauflage von „Wetten, dass..?“. Die Unterhaltungsshow mit Gottschalk als Moderator werde am 7. November nächsten Jahres aus Offenburg in Baden-Württemberg kommen, teilte das ZDF mit. Gesucht würden nun Wetten, Kandidaten könnten sich bewerben. Laut Gottschalk handelt es sich um ein einmaliges Comeback der Samstagabendshow, die er bis Dezember 2011 moderiert hat. „Wetten, dass..?“ kam 1981 mit Frank Elstner ins Fernsehen, 1987 übergab Elstner an Gottschalk. Mit Nachfolger Markus Lanz wurde die Fernsehshow im Dezember 2014 eingestellt. Gottschalk wird im Mai nächsten Jahres 70 Jahre alt. Er lebt in Baden-Baden, knapp 50 Kilometer von Offenburg entfernt. Am vergangenen Samstag hatte das ZDF „Gottschalks große 80er-Show“ gesendet. (dpa)