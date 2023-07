Mit dem Erfolg ihres neu eingespielten Albums „Speak Now (Taylor’s Version)“ überholt Taylor Swift nun auch Barbra Streisand – und rückt damit immer näher an die Beatles und Rapper Jay-Z ran.

Der amerikanische Megastar Taylor Swift hat einen weiteren Rekord gebrochen. Mit dem neu eingespielten Album „Speak Now (Taylor’s Version)“ schaffte es die Grammy-Preisträgerin zum zwölften Mal an die Spitze der Charts „Billboard 200“ und überholte damit Barbra Streisand. Die 81 Jahre alte Sängerin („Woman in Love“) hatte das Ranking der 200 in den Vereinigten Staaten am häufigsten von einer Künstlerin verkauften Alben elf Mal angeführt.

Insgesamt liegt Swift seit dieser Woche auf der Liste der Künstler mit den „Most No. 1 Albums“ auf dem dritten Platz. Die Beatles nehmen mit 19 Spitzenpositionen den ersten Platz ein, der Rapper Jay-Z folgt mit 14 auf dem zweiten Platz.

„Speak Now (Taylor’s Version)“ gehört zu den Alben, welche die 33 Jahre alte Swift nach einer Auseinandersetzung mit ihrem früheren Label Big Machine Records und dem Musikmanager Scooter Braun über die Rechte an ihren Titeln abermals aufgenommen hatte.