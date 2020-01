© AP

Taylor Swift hungert nicht mehr

Im Rahmen der kommende Woche über sie erscheinenden Netflix-Dokumentation „Miss Americana“ hat die amerikanische Sängerin Taylor Swift erstmals öffentlich über ihre Essstörung gesprochen. „Ich fühle mich noch immer unwohl, darüber zu reden“, sagte sie dem Magazin „Variety“. Mit 18 Jahren sei sie das erste Mal auf Cover eines Magazins abgebildet gewesen – mit der Schlagzeile „Schwanger mit 18?“. „Und das nur, weil ich etwas getragen habe, in dem mein Bauch nicht flach aussah“, so die heute 30 Jahre alte Künstlerin. Gleichzeitig sei sie gelobt worden, wenn sie bei Fotoshootings in Kleidung mit „Size Zero“ (etwa Größe 30) passte. Daraufhin habe sie gehungert und viel Sport getrieben. In der Dokumentation gezeigte Fotos machen deutlich, wie die Sängerin zwischen 2014 und 2018 immer dünner wurde. „Inzwischen weiß ich: Essen gibt mir Energie und macht mich stärker“, sagte Swift. Auch ihre Kleidergröße – immer noch schlanke 36 – könne sie inzwischen akzeptieren. Geholfen habe ihr die britische Schauspielerin Jameela Jamil, die sich für einen positive Wahrnehmung von Körperbildern einsetzt. (jant.)