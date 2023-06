Aktualisiert am

Nur wenige Wochen hielt die Beziehung von Superstar Taylor Swift mit Matty Healy, dem Sänger der britischen Band The 1975. Fans begrüßen die Trennung.

Taylor Swift bei einem Konzert in Chicago im Juni 2023 Bild: dpa

Auch Matty Healy wird wohl nicht Mr. Taylor Swift. Wie das Klatschportal TMZ am Montag meldete, hat sich die Sängerin nach wenigen Wochen wieder von dem Gitarristen der britischen Popband The 1975 getrennt. Die Ursache des plötzlichen Beziehungsendes wurde nicht genannt.

Swift und Healy galten während ihrer Romanze als unzertrennlich. Der 34-Jährige besuchte nicht nur ein halbes Dutzend Konzerte der Tour „Eras“, für die Swift seit März mit Titeln wie „Don’t Blame Me“ und „Lover“ auf der Bühne steht. Er wurde auch bei gemeinsamen Restaurantbesuchen in New York an der Seite der 33 Jahre alte Grammy-Preisträgerin gesehen.

Swift hatte sich erst kurz vor Beginn der Liaison bekanntgegeben, sich von dem britischen Schauspieler Joe Alwyn nach sechs Jahren Beziehung getrennt zu haben. Zu den früheren Lebensgefährten der in Liebesdingen eher unsteten Sängerin gehören auch John Mayer, Jake Gyllenhaal und Harry Styles.

Fans von Taylor Swift begrüßten derweil ihre Trennung von Matty Healy in den sozialen Medien. „Das beste Geburtstagsgeschenk!“, schrieb etwa ein Nutzer auf Twitter.