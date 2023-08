Die Fans von Taylor Swift sind berüchtigt. Sie bringen jedes Lied, jedes Album der Sängerin auf Platz eins der Charts, lassen Ticket-Server zusammenbrechen, lösen bei Konzerten Mini-Erdbeben aus – und folgen ihrem Idol dabei nicht nur im übertragenen Sinne auf Schritt und Tritt.

Als sich am vergangenen Freitag über soziale Netzwerke verbreitete, dass Swift („I Knew You Were Trouble“) an Hochzeitsfeierlichkeiten auf Long Beach Island teilnahm, versammelten sich in kurzer Zeit Hunderte Fans vor dem Restaurant auf der Insel des Bundesstaates New Jersey. Der Andrang war so groß, dass die Polizei anrücken und die Straße sperren musste.

Neben Swift waren auch zahlreiche andere Prominente zu dem Hochzeitsessen des Musikproduzenten Jack Antonoff und der Schauspielerin Margaret Qualley („Once Upon a Time in Hollywood“) eingeladen – darunter Qualleys Mutter Andi MacDowell sowie das Schauspielerpaar Zoe Kravitz und Channing Tatum.

„Taylor, Taylor!“

Die Fans vor dem Restaurant machten aber deutlich, wessentwegen sie gekommen waren: Auf Videos ist zu hören, wie die Menge „Taylor, Taylor!“ ruft. Die Fans harrten offenbar aus, bis die Sängerin das Restaurant später am Abend in Begleitung von Sicherheitsleuten verließ.

Während die anwesenden Fans ihr Glück kaum fassen konnten, gab es in den sozialen Netzwerken viel Kritik: Auch Prominente müssten ein Anrecht auf Privatsphäre haben. Schließlich sei Taylor Swift nicht beruflich auf Long Island Beach gewesen, sondern um mit Freunden zu feiern. Antonoff hat mehrere Songs auf Swifts Alben „1989“ und „Folklore“ mitgeschrieben und mitproduziert, darüber hinaus gelten die beiden als enge Freunde.

Zur eigentlichen Hochzeitszeremonie am Samstag kam Taylor Swift dann durch den Hintereingang. Unbemerkt blieb selbst das nicht: Das Klatschmagazin „Page Six“ teilte entsprechende Bilder als Exklusivmaterial.