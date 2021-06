Bild: dpa

Teure Liebe

Altkanzler Gerhard Schröder muss dem früheren Ehemann seiner Ehefrau Soyeon Schröder-Kim Schmerzensgeld in Höhe von 22.000 Euro zahlen. Darüber berichtete zuvor die Zeitung Korea Times. Demnach verurteilte ein Familiengericht in der südkoreanischen Hauptstadt den 77 Jahre alten ehemaligen Kanzler zu einem Schmerzensgeld in Höhe von 30 Millionen Won. Der Ex-Mann von Schröders Frau hatte gegen den früheren Bundeskanzler, der von 1998 bis 2005 im Amt war, geklagt. Als Begründung führte der Kläger an, dass er mit ihr im November 2017 eine Übereinkunft hatte: Er ließe sich von seiner Ehefrau scheiden, wenn sie zugleich ihre Beziehung mit Schröder beende. 2018 heirateten Schröder und Soyeon, woraufhin der Schönheitschirurg aus Südkorea den Alt-Bundeskanzler vor Gericht brachte. Er forderte ursprünglich 100 Millionen Won, umgerechnet 73.000 Euro. In Korea ist Ehebruch auch heute noch ehrenrührig. Soyeon und Schröder haben sich 2015 bei einem Interview kennengelernt. (marf.)