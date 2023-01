Tag 16 im Dschungelcamp : Harmoniedelta im Halbfinale

Das Semifinal-Quintett der urwäldlichen Selbstzerstörungs-Gala befindet sich auf der Zielgeraden. Die entpuppt sich als so wild, nass und glitschig, dass so mancher mit dem guten Geschmack kollidiert.

Lucas Cordalis und Cosimo Citiolo traten an Tag 16 der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» zur Dschungelprüfung "Creek der Sterne" an. Bild: dpa

Tag 16 im Dschungelcamp. Die Reihen lichten sich schneller als der Haarkranz von Olaf Scholz. Heute Nacht ist der Traum vom Dschungel-Thron gleich für zwei Camper geplatzt. Kein Wunder, denn immerhin liegen zwei anstrengende Wochen mit infantilem Platzhirsch-Gehabe, vollkommener Selbstüberschätzung und fragwürdigen Äußerungen hinter der Reisegruppe IBES. Aber genug von Lucas Cordalis. Es ist Halbfinale und traditionell geht RTL mit nur drei Finalisten in die Inthronisierungs-Show. Dementsprechend ist klar, dass der Bannstrahl der Zuschauer aus dem Semifinal-Quintett (neben Lucas noch Djamila Rowe, Gigi Birofio, Cosimo Citiolo und Jolina Mennen) mehr als nur einen treffen wird.

Habituell schenken uns die Protagonisten einer Dschungelcamp-Staffel zum Halbfinale von jeher einige Bonmots der intellektuellen Beschaulichkeit. Die Belegschaft im Camp wird ausgedünnt. Gleichzeitig bleibt die Länge einer klassischen Dschungel-Show dummerweise gleich. Das heißt im Kausalitätendilemma der D-Promi-Enklave: Jeder erhält mehr Sendezeit. Während sich in Woche eins noch 12 wackere Promibusch-Bewohner die inhaltliche Lieferverpflichtung an RTL ressourcen- und nervenschonend teilen konnten, bleibt die gesamte Dramaturgie-Erwartung inzwischen an den nur noch fünf Voting-Überlebenden hängen, die nach zwei Wochen voller Entbehrungen, Essensentzug und Lucas Cordalis langsam in einen Zustand der totalen geistigen Lethargie wegdämmern.

Lebensweisheiten vom Sinnfluencer

Das erste so entstandene Kleinod für die Dschungel-Ewigkeit kommt von Gigi: „Der Weg bis ins Halbfinale hatte nicht nur eine Stufe, der hatte ein ganzes Treppenhaus.“ Wenn es für Etagen-Statiker Gigi in der Trash-TV-Karriere mal stocken sollte, kann er mit seinen Lebensweisheiten immer noch Sinnfluencer bei StudiVZ werden. Geheim-Nichtfavorit Lucas unterrichtet die IBES-Fangemeinde unterdessen, er würde nur sich selbst mit der Dschungelkrone sehen – keinen anderen. Aber gut, würde die Welt sich danach richten, wie Lucas die Dinge sieht, gäbe es in Deutschland mehr Lucas-Cordalis-Denkmäler als FDP-Wähler. Mit anderen Worten: Mindestens so um die zwölf.

Um ein wenig von der Selbstzerstörungs-Gala abzulenken, bei der sich der Ehemann von Daniela Katzenberger in Echtzeit zu Deutschlands unangenehmsten Egozentriker radikalisiert, spendiert RTL in einem Anfall spontaner Großzügigkeit den Halbfinalisten ihre aufgrund von Regelverstößen vor einiger Zeit einkassierten Luxusgegenstände. Zumeist schlafunterstützende Kissen. Cosimo freut sich in kindlicher Totaleuphorie über ein Deo und Papis Loveday über eine Plüsch-Schlange von der Länge des Gotthard-Tunnels. Oder wie Gigi und Cosimo, die beiden Italo-Gangster sagen würden: Galleria stradale del San Gottardo. Irgendwie klingt auf italienisch immer alles wie ein köstliches Dessert.

Praktisch nackt im Schaumbad

Viel Zeit, sich über zurückgewonnenen Luxus zu freuen, gönnt Gigi sich nicht. Er nutzt die Gelegenheit, um tiefschürfende Geheimnisse aus seiner Dschungelzeit zu offenbaren: „Am Anfang habe ich mir gedacht, dieser Ort ist verflucht.“ Dann merkt er: Ist nur Lucas Cordalis. Ein Glück, dass Televoting-Agenturen auch am Wochenende arbeiten, sonst hätte Lucas die anschließende Kult-Dschungelprüfung „Creek der Sterne“ womöglich gar nicht mehr miterlebt. Mit einer triumphalen Mannschaftsleistung holt Team 2023 5 von 5 Sternen und fährt damit in zehn Minuten mehr Zählbares ein als Schalke 04 in der gesamten Hinrunde. Wer das Spiel „Creek der Sterne“ kennt, der weiß, dass es wild, nass und glitschig zugeht. Für Gigi ein Heimspiel: Praktisch nackt in einem gigantischen Schaumbad, von allen Seiten abgespritzt mit riesigen Rüsseln. Eigentlich ein normaler Nachmittag für den Trash-TV-Sexgott aus Pleidelsheim.