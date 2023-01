Tag 13 im Dschungelcamp 2023 : Schrödingers Bolognese: Eine Phantompasta geht um die Welt

Erst wird viel geheult, danach wird gekündigt: Im Intelligenz-Trockendock für Absolventen der Reality-TV-Academy steht die Vorlesestunde an. Und am Ende wird ein nicht eingelöstes Versprechen gnadenlos abgestraft.

Es ist eine besondere Staffel, diese 16. Saison im von RTL betriebenen Intelligenz-Trockendock für Absolventen der Reality-TV-Academy Köln/Deutz. Und auch für seine im Relevanz-Nirvana verschollenen Reichweiten-Rekonvaleszenten. Nicht, weil die Kandidaten dieses Jahr endlich gesellschaftlich nutzbaren Tiefgang oder wenigstens mehrheitlich korrekte Sprachfähigkeiten mitbringen, sondern weil erstmals etwas gar nicht Existentes, jedoch trotzdem kontinuierlich Anwesendes mehr Sendezeit verbuchen kann als Lucas Cordalis, Cecilia Asoro, Verena Kerth, Markus Mörl, Jana Pallaske-Urknall, Tessa Bergmeier und Papis Loveday zusammen: Eine Bolognese, die es gar nicht gibt. Klingt wie ein Song von DJ Ötzi, ist aber bittere Dschungel-Realität. Oder wie wir Quantenphysiker sagen: Willkommen zu Schrödingers Bolognese.

Bei den Campern ist Erwin Schrödingers berühmtes Gedankenexperiment aus der Physik natürlich unbekannt. Claudia Effenberg beispielsweise würde vermutlich sagen: „Erwin Schrödinger? Wer ist das?“ Ein Fußballnationalspieler kann es ja schon mal nicht sein, denn die Schöpferin der virtuellen Dschungel-Bolognese war nie mit ihm verheiratet. Dennoch wird von dieser Staffel eine Bolognese mehr in Erinnerung bleiben als so mancher Teilnehmer. Auch Markus Lanz soll schon angefragt haben. Demnächst also bei den False Balance Festspielen im ZDF: „Herzlich Willkommen, schön dass Sie dabei sind. Gleich zu Beginn meiner Sendung spreche ich mit jemandem, der die Nation wochenlang in Atem gehalten hat und für einige fehlgeschlagene Charaktertests verantwortlich war: mit der Effenberg-Bolognese.“ Mit dem Zweiten sieht man besser, Claudias fiktives Nudelgericht aber auch nicht.

Daniela Katzenbergers Vorfreude auf Cannelloni

Stichwort Nudel: Die Ehefrau von Camplusche Lucas ist Daniela Katzenberger – und die scheint mehrfach laut „hier!“ gebrüllt zu haben, als das Talent für zotige Obszönitäten verteilt wurde. Im traditionellen „Briefe von den Liebsten“-Stuhlkreis schreibt sie ihrem Gatten, sie freue sich schon auf seine „feurige Peperoni“ und würde sich nach seiner Rückkehr „um seine griechische Cannelloni kümmern“. Ich dachte zwar, Cannelloni kämen aus Italien, aber vielleicht klang „ich kümmere mich dann um deine griechische Souvlaki“ einfach nicht imposant genug. Down Under ist demnächst jedenfalls richtig was los bei Lucas.

Sie ahnen es bereits: Heute gibt es also die traditionelle Post von den Menschen, die die Dschungel-Rekruten am meisten lieben. Überraschenderweise erhält Gigi Birofio trotzdem keinen Brief von sich selbst. Als besonderer Coup des D-Promi-Resozialisierungsprogramms sollten diese Briefe eigentlich von einem Stargast überbracht werden: Verkehrsminister Volker Wissing. Was viele nicht wissen: Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (also Straßenverkehr, nicht den Verkehr, den Daniela Katzenberger meint) ist auch für Aufgaben der zivilen Notfallvorsorge sowie der präventiven Gefahrenabwehr und Krisenbewältigung zuständig. Im Prinzip also auch für die Dschungelprüfungen. Leider konnte Wissing dann aber doch nicht als Überraschungspostbote fungieren. Er hatte in seinem Ministerium noch mal durchzählen lassen und leider gab es nicht genug Papier.