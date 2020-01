© instagram.com/amamaknox

Sweatshirt und Sweathose aus dem Gefängnis

Amanda Knox hat offenbar nicht nur schlechte Erinnerungen an ihre Jahre in italienischen Haftanstalten. Die Amerikanerin, die nach der Ermordung ihrer Mitbewohnerin im umbrischen Perugia erst verurteilt und später freigesprochen wurde, fotografierte sich jetzt lächelnd in ihrer „Gefängnisuniform“. „Das sind Sweatshirt und Sweathosen, in denen ich dort gelebt habe“, ließ Knox neben dem Bild auf ihrer Instagram-Seite wissen. Die Zweiunddreißigjährige verband die Erinnerungen an Italien mit der Ankündigung ihrer bevorstehenden Hochzeit mit dem Schriftsteller Christopher Robinson. Das Paar hatte sich im Jahr 2015 kennengelernt. Vier Jahre zuvor war Knox unerwartet aus Italien in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Ein Berufungsgericht hatte damals das Urteil aufgehoben, da die italienischen Staatsanwälte nicht ausreichend belegen konnten, dass die damalige Studentin und ein Freund die Britin Meredith Kercher bei Sexspielen Anfang November 2007 getötet hatten. Der „Engel mit den Eisaugen“, wie Knox damals in italienischen Medien hieß, lebt heute als Journalistin und Autorin in Seattle im Bundesstaat Washington. (ceh.)