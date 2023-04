Der belgische Popstar Stromae hat aus gesundheitlichen Gründen alle Konzerte bis Ende Mai abgesagt.

„Ich muss mich damit abfinden, dass es mein Gesundheitszustand im Moment leider nicht zulässt, zu euch zu kommen“, schrieb der 38-jährige Musiker am Dienstag in einem Post auf Instagram.

Die Absage mache ihn traurig, aber er müsse seine Grenzen erkennen. „Umgeben von meiner Familie nehme ich mir die Zeit, mich zu erholen, um die Arbeit wiederaufzunehmen.“

Von der Absage betroffen sind auch Konzerte in Deutschland. Am 10. Mai war ein Auftritt in Köln geplant, am 12. Mai in Berlin.

Stromae, der mit bürgerlichem Namen Paul Van Haver heißt, gehört zu den frankophonen Musikern mit den weltweit am meisten verkauften Werken. Berühmt wurde er mit dem 2009 veröffentlichten Song „Alors on danse“, weitere Erfolge feierte er 2013 mit „Papaoutai“.

Nach einem langen Burnout war er erst im vergangenen Jahr auf die Bühne zurückgekehrt. Derzeit befindet er sich mit seinem neuen Album auf Europatournee. In den vergangenen zwei Wochen hatte er bereits sechs Konzerte aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen.