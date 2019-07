Neues von den Promis : Sting hört sich bei Düsseldorfer Barbier selbst im Radio

© dpa

Sting und Barbier Hüssein Jumaa Abdulla in Hagi’s Barber Shop in Düsseldorf

Sting hat sich am Montag in einem Düsseldorfer Friseursalon Bart und Haare schneiden lassen und wollte dabei wohl eigentlich unerkannt bleiben. Hussein Jumaa Abdulla (auf unserem Bild rechts neben Sting) und Seaver Rada von „Hagi’s Barbershop“ waren sich zunächst darum auch nicht sicher, wen sie da vor sich hatten. Er habe den britischen Sänger noch mit langen blonden Haaren in Erinnerung, erzählt Seaver Rada: „So einen grauen Bart hatte ich bei ihm noch nicht gesehen.“ Um Gewissheit zu erlangen, spielte der Siebenundzwanzigjährige darum sein persönliches Lieblingslied von Sting: „Shape Of My Heart“. Daraufhin habe der Sänger geflüstert: „That’s me“ – das bin ich. „Da habe ich Gänsehaut bekommen, weil ich wusste, dass das wirklich Sting ist“, sagt Rada am Tag nach dem Erlebnis. Der 67 Jahre alte Brite hatte offenbar stimmliche Probleme, aus diesem Grund war auch sein für Montag geplantes Konzert in Bonn abgesagt worden. Frischfrisiert reiste Sting dann noch am selben Tag ab, nicht nach New York, sondern nach Lyon, wo er an diesem Mittwoch ein Konzert geben wollte. (pdoe.)