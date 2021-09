Bild: dpa

Vor 20 Jahren noch Feuerwehrmann

Der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York hat auch Steve Buscemi psychisch zugesetzt. Der Schauspieler, der vor der Karriere in Hollywood Anfang der Achtziger als Feuerwehrmann in New York arbeitete, hatte nach dem Anschlag vor 20 Jahren am Ground Zero in Manhattan geholfen, Brände zu löschen und Leichen zu bergen. „Ich bin damals sofort an den Unglücksort gefahren und habe nach meiner alten Einheit, der Nummer 55, Ausschau gehalten. Dann habe ich ein paar Tage als Freiwilliger geholfen“, erinnerte sich der Dreiundsechzigjährige jetzt in dem Podcast WTF. Obwohl er damals im Unterschied zu vielen Einsatzkräften keine körperlichen Verletzungen oder Spätfolgen davongetragen habe, leide er bis heute unter posttraumatischen Belastungsstörungen. „Ich hatte Depressionen, Angstzustände und war nicht mehr in der Lage, die einfachsten Entscheidungen zu treffen. Manchmal, wenn ich über den 11.September spreche, merke ich, wie mir immer noch die Stimme wegbricht“, sagte der Schauspieler. Der gebürtige New Yorker wurde 1992 durch Quentin Tarantinos Kriminalkomödie „Reservoir Dogs – Wilde Hunde“ bekannt. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen „Armageddon“ und „Fargo“. Knapp 13 Jahre nach Buscemis Einsatz in den Trümmern des World Trade Center hatte ihm das New York Fire Department den Ehrentitel eines Battalion Chief verliehen. (ceh.)