Bild: dpa

Warum Adele Las Vegas absagte

Es waren wohl doch weder Corona noch Lieferengpässe: Adele soll ihr Dauerengagement in Las Vegas wegen Beziehungsproblemen mit Rich Paul abgesagt haben. Wie die „New York Daily News“ jetzt meldete, war die Sängerin während der Proben zu „Weekends With Adele“ so aufgewühlt, dass sie sich nicht konzentrieren konnte. Zudem soll die Dreiunddreißigjährige die Vorbereitungen immer wieder unterbrochen haben, um mit Paul zu telefonieren. Nach der Scheidung von dem Unternehmer Simon Konecki, mit dem Adele ihren Sohn Angelo erzieht, hatte sie im vergangenen Jahr den Sportmanager kennengelernt. Während der Vorbereitungen zu dem Dauerengagement der Grammy-Preisträgerin („Hello“) in Las Vegas soll sich das Paar aber zunehmend entfernt haben. Adele hatte die für drei Monate geplante Konzertreihe in der vorvergangenen Woche weniger als 24 Stunden vor der Premiere abgesagt. Viele Fans, die zum Teil fünfstellige Summen für die Tickets zahlten, wurden im Flieger von der Nachricht überrascht. In einem tränenreichen Video bei Instagram nannte Adele damals Infektionen der Crew mit dem Coronavirus und nicht näher beschriebene Lieferengpässe als Gründe. (ceh.)