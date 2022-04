Bild: dpa

„Frauen wie ich sind nicht sichtbar genug“

Die Schauspielerin Stefanie Reinsperger („Tatort“, „Landkrimi“) hat sich anlässlich ihrer Auszeichnung mit dem „Romy“-Fernsehpreis gegen stereotype Besetzungen von Frauenrollen ausgesprochen. „Es ist noch immer so, dass Frauen wie ich noch nicht genug sichtbar sind in Film und Fernsehen“, sagte die Österreicherin in einer Videobotschaft für die „Romy“-Gala am Samstagabend in Wien. „Schreibt die Rollen, schreibt uns diese Geschichten!“ Die 34-Jährige veröffentlichte wenige Tage zuvor ein Buch mit dem Titel „Ganz schön wütend“, in dem sie sich mit Anfeindungen wegen ihres Aussehens auseinandersetzt.Reinsperger erhielt einen „Romy“-Preis als beliebteste Seriendarstellerin in „Flammenmädchen“ aus der „Landkrimi“-Reihe. Sie spielt eine Polizistin, die einer Serie von Brandstiftungen im Salzburger Land auf der Spur ist. Die Produktion, die bereits im österreichischen ORF lief, wird am 23. Mai im ZDF gezeigt. Reinsperger ist auch als Ermittlerin im Dortmunder „Tatort“ bekannt. Als Theaterschauspielerin ist sie Mitglied im Berliner Ensemble. (dpa)