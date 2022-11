Neues von den Promis : Stärkster Mann Luxemburgs hebt Bill Gates mit den Zähnen hoch

Aktualisiert am

Microsoft-Gründer Bill Gates hat in der letzten Oktoberwoche Luxemburg besucht. „Luxemburg, eines der kleinsten Länder der Welt, ist voller großer Überraschungen“, schrieb Gates in einer Story auf Instagram. Eine davon: Georges Christen, der stärkste Mann Luxemburgs. Gates hat ihn getroffen, wie er in der Story verrät.

Darin überreicht er Christen ein Telefonbuch, das dieser mit beiden Händen zerreißt. Anschließend übergibt Gates ihm eine Bratpfanne, Christen drückt sie zusammen. Doch das ist noch nicht alles: Gegen Ende der Story ist zu sehen, wie Christen Gates mit seinen Zähnen anhebt.

Für Christen dürfte das noch eine seiner leichteren Übungen gewesen sein: Wie er auf seiner Website schreibt, hält er 23 Guiness-Weltrekorde – unter anderem, weil er Züge, Flugzeuge und Schiffe mit seinen Zähnen gezogen hat. 1989 hat er ein Cessna-Sportflugzeug mit der Kraft seiner Zähne am Start gehindert.

Christen ist 1962 geboren. Als Jugendlicher hat er begonnen, seinen Körper zu trainieren. Damals, so schreibt er auf seiner Website, hatte er die „Schnapsidee“, Nägel zu verbiegen, nachdem er im französischen Fernsehen einen Mann gesehen hatte, der 50 Zimmermannsnägel verbog. Nach den Nägeln wagte er sich an Telefonbücher, später an Fahr- und Flugzeuge.