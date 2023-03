Auf den ersten Blick wirkt die Frau mit der Sonnenbrille, als sei sie eine glückliche Großmutter, die ihr neugeborenes Enkelkind im Arm hält. Doch die 68 Jahre alte Ana Obregón sorgt in Spanien für Schlagzeilen, weil sie die Mutter des kleinen Mädchens ist.

Die Bilderstrecke in der Klatschzeitschrift „Hola“ wirkt wie inszeniert, doch es ist unklar, ob nicht Paparazzi der Scoop gelang. Sie zeigt, wie die ganz in Weiß gekleidete Schauspielerin und Fernsehmoderatorin in einer Art Rollstuhl mit dem Kind auf dem Schoß stolz ein Krankenhaus in Miami verließ, wie das in amerikanischen Kliniken für Mütter mit Neugeborenen üblich ist.

„Die bewegenden Bilder des Glücks von Ana“ steht auf der Titelseite des Magazins. Obregón ließ ihr zwei Tage nach ihrem 68. Geburtstag geborenes Kind von einer amerikanischen Leihmutter austragen – laut spanischen Presseberichten kann das in den USA deutlich mehr als 100.000 Euro kosten. „Ein Licht voller Liebe kam in meine Dunkelheit. Jetzt werde ich nie wieder allein sein. Ich lebe wieder“, schreibt sie bei Instagram, versehen mit den Hashtags „welcometotheworld“ und „dyingoflove“.

Vor drei Jahren war ihr Sohn Aless im Alter von 27 Jahren an Krebs gestorben, wenig später auch ihre beiden Eltern. Verwandte und Freunde berichteten, wie schwer ihr dieser Verlust zu schaffen machte.

Doch ihre Freude teilen nicht alle in Spanien. „Ich halte es für puren Egoismus, sich in Miami ein Kind zu kaufen, um Mutter zu werden. Ana Obregón hat mehr an sich selbst gedacht als an die Zukunft des Mädchens“, kritisierte der Fernsehmoderator Joaquín Prat. „Sie haben eine andere Frau benutzt und ausgebeutet, um zu versuchen, einen Schmerz zu heilen, der niemals heilen wird“, kommentiert ein Follower auf ihrem Instagram-Account.

Das Mädchen werde bald allein sein und keine Mutter haben. Die linke Gleichstellungsministerin Irene Montero hält die in Spanien verbotenen Leihmutterschaften für „Gewalt gegen Frauen“.

Eine Adoption wäre für die Schauspielerin nicht infrage gekommen, denn sie sind in Spanien nur bis zu einem Alter von maximal 45 Jahren möglich. Im Unterschied zu Ländern wie Deutschland sind jedoch Eizellspenden erlaubt; deutsche Paare kommen dafür auch nach Spanien.

Viele spanische Eltern reisten bis zum Ausbruch des Kriegs in die Ukraine, um dort ihren Kinderwunsch von einer Leihmutter erfüllen zu lassen. Obregón hofft, dass sie bald mit dem Mädchen nach Hause zurückkehren kann.

Spanien erkennt Kinder an, die von Frauen in Ländern ausgetragen wurden, in denen Leihmutterschaften erlaubt sind, wenn die entsprechenden Dokumente vorliegen.