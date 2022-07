Smalltalk : Sophie Turner und Joe Jonas erneut Eltern geworden

Die „Game of Thrones“-Schauspielerin brachte schon vor einigen Tagen in Miami das zweite Kind zur Welt. Wie ihre Tochter heißen wird, ist noch nicht bekannt.

Die Tochter ist da: Sophie Turner und Joe Jonas sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Wie ein Sprecher des Paares am Donnerstag bestätigte, brachte die 26 Jahre alte Schauspielerin („Game of Thrones“) schon vor einigen Tagen in Miami das zweite Kind zur Welt. Geburtsdatum und Name des Mädchens bleiben aber vorerst geheim.

Turner und Jonas, der vor 15 Jahren als Sänger der nach ihm und seinen Brüdern Nick und Kevin benannten Popband „The Jonas Brothers“ mit Titeln wie „Mandy“ und „Underdog“ berühmt wurden, waren im vergangenen Jahr von Los Angeles nach Florida gezogen.

Das Paar hatte 2019 nach drei gemeinsamen Jahren in Las Vegas geheiratet. Ein Jahr später kam Willa, die erste gemeinsame Tochter, zur Welt. Die zweite Schwangerschaft hatte Turner erst im Mai bestätigt. Wie die Schauspielerin der britischen „Elle“ damals sagte, sehe sie in der Erziehung der nächsten Generation den Sinn ihres Lebens.